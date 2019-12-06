Ece Erken ikinci çocuğu istiyor

Ece Erken, Instagram üzerinden yaptığı bir sohbette ilginç bir itirafta bulundu. Takipçisi tarafından kendisine 2004 yılında verdiği bir röportajda kullandığı "Hiç bebek istemiyorum" sözlerini hatırlatılması üzerine ünlü sunucu, geçen yıllarda fikrinin ne kadar değiştiğini gözler önüne serdi: Şimdi de 'Allah keşke 2'ncisini nasip etse' diyorum.