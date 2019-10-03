Ece Erken: Tepkiler ve geri dönüşler çok güzel

Program sonrasında soluğu AVM'de alan Ece Erken, uzun süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

Muhabirlerle ayak üstü sohbet eden Erken, "Program çok şükür iyi gidiyor. Aldığımız tepkiler ve geri dönüşler çok güzel. Sağ olsunlar izleyenlerimiz bizleri yalnız bırakmıyorlar. Akşam arkadaşlarla bir eğlencemiz olacak, öncesinde biraz alışveriş yapayım istedim" dedi.