Ece Vahapoğlu plajda fenalaştı

Önceki gün plajda midesi bulanan Ece Vahapoğlu, istifra etti. Durumu usta sanatçı Erdal Özyağcılar’ın kızı Zeynep Özyağcılar fark etti ve babasına haber verdi.

Ünlü oyuncu, soğukkanlı davranıp önce Ece Vahapoğlu’nu sakinleştirdi. Sonra zencefil satın alıp geldi. Elleriyle zencefil, tarçın, limon ve karanfili karıştırıp kaynattı. Suyunu da anne adayına içirdi. Ece Vahapoğlu, “Bulantım bir anda geçti” dedi. (Posta)