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26.08.2019 - 09:58

Ece Vahapoğlu plajda fenalaştı

Altı aylık hamile olan Ece Vahapoğlu, Bodrum tatiline devam ediyor. Erkek bebek bekleyen anne adayı, geçtiğimiz gün plajda herkesi korkuttu.

Ece Vahapoğlu plajda fenalaştı

Önceki gün plajda midesi bulanan Ece Vahapoğlu, istifra etti. Durumu usta sanatçı Erdal Özyağcılar’ın kızı Zeynep Özyağcılar fark etti ve babasına haber verdi.

Ünlü oyuncu, soğukkanlı davranıp önce Ece Vahapoğlu’nu sakinleştirdi. Sonra zencefil satın alıp geldi. Elleriyle zencefil, tarçın, limon ve karanfili karıştırıp kaynattı. Suyunu da anne adayına içirdi. Ece Vahapoğlu, “Bulantım bir anda geçti” dedi. (Posta)

Ece Vahapoğlu plajda fenalaştı

26 Ağustos 2019 Magazin Bülteni26 Ağustos 2019 Magazin Bülteni
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