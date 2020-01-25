25.01.2020 - 12:12 |
Ecem Çırpan ve Pınar Tartan'ın hedefi oyunculuk
2015 Türkiye Güzeli Ecem Çırpan (23) ile 2018'de Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen Dünya Mankenler Kraliçesi yarışmasında birinci olan Pınar Tartan, defilelerin aranan yüzü. Ancak iki mankenin de hedefi oyuncu olup yurtdışına açılmak.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.