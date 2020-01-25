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25.01.2020 - 12:12 |

Ecem Çırpan ve Pınar Tartan'ın hedefi oyunculuk

2015 Türkiye Güzeli Ecem Çırpan (23) ile 2018'de Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen Dünya Mankenler Kraliçesi yarışmasında birinci olan Pınar Tartan, defilelerin aranan yüzü. Ancak iki mankenin de hedefi oyuncu olup yurtdışına açılmak.

Ecem Çırpan ve Pınar Tartan'ın hedefi oyunculuk

Ecem Çırpan ile yakın arkadaşı Pınar Tartan, oyunculuk kariyeri öncesi ders almaya başladı. (Posta)

 

Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.
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Cadde Yazarları

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