Edis: Beni vefasızlıkla asla suçlayamazlar

Siyah giyim tarzıyla dikkat çeken Edis, sağlık durumunun sorulması üzerine ayağındaki rahatsızlık nedeniyle rutin kontrole geldiğini söyledi. Ünlü popçu, 1 Aralık’ta gerçekleşecek konserin hazırlık provalarında sol ayak bileğini incittiğini ifade etti.

Yapımcısı Bilal Oğuz'a ihtarname gönderip anlaşmasını feshettiği iddia edilen şarkıcıya, yapımcısı tarafından 2,5 milyon liralık tazminat davası açıldığı öne sürülmüştü. Çıkan haberleri doğrulayan Edis, “Yargı sürecine girildi. O yapımcım değil. Bu konuyu konuşmak istemiyorum. Çok daha güzel haberlerim var. Güzel projelerimiz olacak” diyerek konuyu kapattı.



"APTAL BİRİ DEĞİLİM"

Soner Sarıkabadayı tarafından müzik piyasasına kazandırılan Edis, Kabadayı tarafından vefasızlıkla suçlanmıştı. Sarıkabadayı’nın müzik şirketinde olduğu dönemde başka bir müzik şirketiyle anlaşma yapan Edis’e tepki gösteren Sarıkabadayı, 30 bin TL tazminat istemişti. Edis, bunun hatırlatılması üzerine “Onunla da davamız var. Ben aptal biri değilim. Aptal biri olmadığım sürece görürsünüz. Başarılı olan her insanın ticari hayatında böyle kavgalar, tartışmalar olur. İlk değil son da olmayacak. Ben işimi yaptığım sürece bana hiçbir şey olmaz. 25 senedir bu iş için köpek gibi çalışıyorum. Bir dava ile insanların bu işe ne kadar yatırım yaptığını anlayamazsınız. Vefasızlıkla asla suçlayamazlar. Beni bilen biliyor. Vefasızlık kime göre, neye göre? Yargı süreçleri bittiği zaman sevenlerime belki anlatırım” şeklinde konuştu.

"TARKAN'I ÇOK SEVİYORUZ"

Sürpriz projeler hazırlığında olduğunu söyleyen Edis, Gülşen ile olan düetini albüm çalışmaları ve ünlü popçunun Londra’da olması nedeniyle ocak ayına ertelediklerini belirtti. "Geleceğin Tarkan’ı" olarak nitelendirilen Edis, bu tarz yorumlar hakkında, "Tarkan’ı çok seviyoruz. İnşallah” açıklamasında bulundu.