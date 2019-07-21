Edis'in şapka kamuflajı işe yaramadı

Kendisini görüntüleyen gazetecilere selam verip 'iyi çalışmalar' dileyen Edis'in yorgun hali gözlerden kaçmadı.

Rahat bir şekilde alışveriş yapmak için şapkalı önlem alan şarkıcının aldığı kilolar dikkat çekti. Edis, şapka kamuflajına rağmen kendisini tanıyan hayranları ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

