21.07.2019 - 15:44
Edis'in şapka kamuflajı işe yaramadı
Edis, önceki gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı. Markalar Sokağı'ndaki dünyaca ünlü mağazaları gezerek alışveriş yapan genç popçu, akşam saatlerinde aracına binerken görüntülendi.
Kendisini görüntüleyen gazetecilere selam verip 'iyi çalışmalar' dileyen Edis'in yorgun hali gözlerden kaçmadı.
Rahat bir şekilde alışveriş yapmak için şapkalı önlem alan şarkıcının aldığı kilolar dikkat çekti. Edis, şapka kamuflajına rağmen kendisini tanıyan hayranları ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
Eve düşen buz kütlesi çatıyı deldiBurdur'un Yeşilova ilçesinde, Süleyman Ocak'a ait evin çatısına buz parçası düştü. Yolcu uçağından düştüğü değerlendirilen buz parçası, hasara yol açtı. Olay, saat 13.00 sıralarında, Yeşilova ilçesi Yarışlı köyünde meydana geldi. Süleyman Ocak'a ait tek katlı müstakil evin çatısına buz kütlesi düştü. Çatıyı ve tavanı delen buz kütlesi oturma odasına düşünce maddi hasara yol açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince buz kütlesi üzerinde inceleme yapılıp, numune alındı. Buz kütlesinin yolcu uçağından düştüğünün değerlendirildiği öğrenildi.