MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeEfe bebek için kutlama
11.10.2019 - 07:50 | | MESUT YILMAZ

Efe bebek için kutlama

Oğlunu kucağına almaya hazırlanan Ece Vahapoğlu Alpay, baby shower kutlaması yaptı.

Efe bebek için kutlama

Oğlunu kucağına almaya hazırlanan Ece Vahapoğlu Alpay, baby shower kutlaması yaptı. Ümit Boyner’in ev sahipliğinde Le Meridien İstanbul Etiler’deki davette yazar, Efe adını vereceği bebeğinin ismini de ilk kez açıkladı. Asuman Şener, Ayşegül Yürekli Şengör, Berrin Zorlu ve Bilgün Dereli’nin de katılım gösterdiği etkinlikte, sağlıklı yaşam tarzıyla dikkat çeken Vahapoğlu’nun ikramları da bu kapsamda servis edildi.

10 Ekim 2019 Magazin Bülteni10 Ekim 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Makyaj saati!

Makyaj saati!

‘Seksenler’ başlıyor

‘Seksenler’ başlıyor

‘Korkusuz Kadınlar’ projesi

‘Korkusuz Kadınlar’ projesi

Bu defile mahkemede biter!

Bu defile mahkemede biter!

Sıradaki Haber