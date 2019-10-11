Efe bebek için kutlama

Oğlunu kucağına almaya hazırlanan Ece Vahapoğlu Alpay, baby shower kutlaması yaptı. Ümit Boyner’in ev sahipliğinde Le Meridien İstanbul Etiler’deki davette yazar, Efe adını vereceği bebeğinin ismini de ilk kez açıkladı. Asuman Şener, Ayşegül Yürekli Şengör, Berrin Zorlu ve Bilgün Dereli’nin de katılım gösterdiği etkinlikte, sağlıklı yaşam tarzıyla dikkat çeken Vahapoğlu’nun ikramları da bu kapsamda servis edildi.