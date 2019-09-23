MFÖ, Atlantis Yapım’ın İstanbul’a kazandırdığı Vadi Açıkhava’da, U.S. Polo ASSN. Açıkhava Konserleri kapsamında binlerce kişinin karşısına çıktı. Grup, ‘Ele Güne Karşı’ ve ‘Mazaretim Var’ şarkılarıyla konsere başladı. Özkan Uğur, “Hoşgeldiniz. Evet biz söyledik, şimdi sıra sizde” diyerek, seyirciyi de eğlenceye ortak etti. Üç saate yakın unutulmaz bir müzik şölenine imza atan MFÖ, fenomen eserleriyle hayranlarını coşturdu.