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23.09.2019 - 07:50 |

Eğlenceye ortak

MFÖ, Atlantis Yapım’ın İstanbul’a kazandırdığı Vadi Açıkhava’da, U.S. Polo ASSN. Açıkhava Konserleri kapsamında binlerce kişinin karşısına çıktı.

Eğlenceye ortak

MFÖ, Atlantis Yapım’ın İstanbul’a kazandırdığı Vadi Açıkhava’da, U.S. Polo ASSN. Açıkhava Konserleri kapsamında binlerce kişinin karşısına çıktı. Grup, ‘Ele Güne Karşı’ ve ‘Mazaretim Var’ şarkılarıyla konsere başladı. Özkan Uğur, “Hoşgeldiniz. Evet biz söyledik, şimdi sıra sizde” diyerek, seyirciyi de eğlenceye ortak etti. Üç saate yakın unutulmaz bir müzik şölenine imza atan MFÖ, fenomen eserleriyle hayranlarını coşturdu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Amerikalılara FETÖ uyarısıCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) ABD kamuoyu için oluşturduğu tehlikeye işaret etti.
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