Emre Aşık-Yağmur Sarnıç davasında son perde

Ali Eyüboğlu ve İlkay Buharalı’nın hazırlayıp sunduğu 'Magazin Noteri' programında Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç ile ilgili şok belgeler duyuruldu.

'Magazin Noteri’nin haberine göre; son olarak eşinin şiddet uyguladığı iddialarıyla iki çocuğunun velayetini alan Emre Aşık, 1,5 yaşında olan en küçük kızını da yanına aldı.

Çocukların okulunun devreye girdiği olayda, hafta sonu annelerine giden Erol ve Elvin’in darp edildiği belgelenerek, hem kolluk kuvvetlerine hem de Emre Aşık’a bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Emre Aşık, çocukların velayetini almak için mahkemeye başvurdu. Aşık’ı haklı bulan mahkeme ise üç çocuğun da velayetini, tamamen babaya verdi.

Programa telefonla bağlanan Emre Aşık’ın avukatı Funda Sadıkahmet Alp ise iddiaları doğruladı.

Çocukların artık güvende olduğunu söyleyen Sadıkahmet Alp, Yağmur Sarnıç’ın küçük kızı Eslem’i kaçırmaya teşebbüs ettiği hatta Emre Aşık’ın kızını zor kurtardığı iddiasını da doğruladı.