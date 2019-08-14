MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeEndişeli güzel Olympia Campbell
14.08.2019 - 07:50

Endişeli güzel Olympia Campbell

Olympia Campbell, Tatler dergisinin eylül sayısına konuk oldu.

Endişeli güzel Olympia Campbell

23 yaşındaki İngiliz model, cast seçimlerinde kendisini son derece öz güvensiz hissettiğini söyledi.

Sosyal medyayla ilgili de açıklamalar yapan güzel, “İnternette paylaştığım bazı şeylerin ardından endişeye kapılıyorum. Asla bir başbakan olamayacağımı düşünüyorum” esprisiyle güldürdü.

Yozgat’ta yetişiyor, şekli kavuna tadı muza benziyorYozgat’ın Aydıncık ilçesinde yetişen, değişik aroması ve kokusu dolayısıyla yöre halkı tarafından ‘yer muzu’ olarak da adlandırılan ‘bağrıbütün’ kavununun hasadına başlandı.Yozgat’ın Aydıncık ilçesine özgü olan ve tadı muzu andıran bağrıb
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

7 aylık aşkından evlilik teklifi aldı

7 aylık aşkından evlilik teklifi aldı

‘Ben mayoyu plajda giyerim demiştim!’

‘Ben mayoyu plajda giyerim demiştim!’

Alişan’dan harçlık açıklaması

Alişan’dan harçlık açıklaması

‘Aman yanlış yazmayın, sadece arkadaşız!’

‘Aman yanlış yazmayın, sadece arkadaşız!’

Sıradaki Haber