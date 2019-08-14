14.08.2019 - 07:50
Endişeli güzel Olympia Campbell
Olympia Campbell, Tatler dergisinin eylül sayısına konuk oldu.
23 yaşındaki İngiliz model, cast seçimlerinde kendisini son derece öz güvensiz hissettiğini söyledi.
Sosyal medyayla ilgili de açıklamalar yapan güzel, “İnternette paylaştığım bazı şeylerin ardından endişeye kapılıyorum. Asla bir başbakan olamayacağımı düşünüyorum” esprisiyle güldürdü.
Yozgat’ta yetişiyor, şekli kavuna tadı muza benziyorYozgat’ın Aydıncık ilçesinde yetişen, değişik aroması ve kokusu dolayısıyla yöre halkı tarafından ‘yer muzu’ olarak da adlandırılan ‘bağrıbütün’ kavununun hasadına başlandı.Yozgat’ın Aydıncık ilçesine özgü olan ve tadı muzu andıran bağrıb