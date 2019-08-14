Endişeli güzel Olympia Campbell

23 yaşındaki İngiliz model, cast seçimlerinde kendisini son derece öz güvensiz hissettiğini söyledi.

Sosyal medyayla ilgili de açıklamalar yapan güzel, “İnternette paylaştığım bazı şeylerin ardından endişeye kapılıyorum. Asla bir başbakan olamayacağımı düşünüyorum” esprisiyle güldürdü.