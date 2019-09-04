Enerjiye inanıyor

İngiliz aktör Orlando Bloom, Flaunt dergisine kapak oldu. 42 yaşındaki oyuncu, “Mülteci krizi ve ırkçılık, hâlâ hayatımızı zorlaştırmaya devam ediyor. Tüm bu meseleler büyük mercek altında.. İçinde bulunduğumuz siyasi hava ve dünya, bu durumu daha da acınaklı hale getiriyor” dedi. Maneviyata yöneldiğini belirten Bloom, “Enerjiye inanıyorum. Bizler de dünya da enerjiden oluşuyor. Elbette bilim denen bir şey var. Ama düşüncelerimizin, sözlerimizin, eylemlerimizin ve etrafımızdakilerin de bizi oluşturduğunu düşünüyorum. Tüm bunlar enerjidir” şeklinde konuştu.