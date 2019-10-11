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11.10.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY

Er meydanından podyuma!

‘Y plus’ direktörü ve kurucusu Yakup Biçer, markasının yeni tasarımlarını, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un ikinci gününde farklı bir konseptle tanıttı

Er meydanından podyuma!

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, tüm hızıyla devam ederken moda tutkunları renkli defilelere tanıklık ediyor. Bu kapsamda önceki gün ‘Pehlivan’ isimli koleksiyonunun moda şovunu gerçekleştiren Yakup Biçer, kendi topraklarının ve köklerinin süper kahramanları pehlivanları ilham kaynağı olarak seçti. Defile sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Biçer, “Herkesin çocukluğunda süper kahramanları vardır. Benim fantastik ve süper bir kahramanım yoktu. En sevdiklerim pehlivanlardı. Onun için bu defilemin konsepti de kendileri oldu” dedi. Tülin Şahin’in de podyuma çıktığı etkinliği izleyenler arasında, Yıldırım Mayruk, Deniz-Begüm Berdan ve Ece Kıral da yer aldı.

11 Ekim 2019 Magazin Bülteni11 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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