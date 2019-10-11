Er meydanından podyuma!

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, tüm hızıyla devam ederken moda tutkunları renkli defilelere tanıklık ediyor. Bu kapsamda önceki gün ‘Pehlivan’ isimli koleksiyonunun moda şovunu gerçekleştiren Yakup Biçer, kendi topraklarının ve köklerinin süper kahramanları pehlivanları ilham kaynağı olarak seçti. Defile sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Biçer, “Herkesin çocukluğunda süper kahramanları vardır. Benim fantastik ve süper bir kahramanım yoktu. En sevdiklerim pehlivanlardı. Onun için bu defilemin konsepti de kendileri oldu” dedi. Tülin Şahin’in de podyuma çıktığı etkinliği izleyenler arasında, Yıldırım Mayruk, Deniz-Begüm Berdan ve Ece Kıral da yer aldı.