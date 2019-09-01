01.09.2019 - 07:50| EMRAH AKÇAAY
Erçel’e şarkı yazdı
Murat Dalkılıç, Poll Production organizasyonu, Demirören TV medya sponsorluğunda Turkish Airlines Harbiye Açıkhava konserlerinde sevenleriyle buluştu.
“Bu sene rap müziğe sevgi seli var” diyerek Erci E.’yi sahneye davet etti ve ‘Cartel’ şarkısında düet yaptı. Hande Erçel için yazdığı yeni parçası ‘Müjgan’ı, sevgilisinin gözlerine bakarak seslendiren Dalkılıç, elini öptü. Erçel ise evlilikle ilgili sorulara, “Şu anda gündemimizde yok. İşlerimizle ilgileniyoruz” yanıtını verdi.
Zonguldak'ta İrem Derici konserinde faciadan dönüldüZonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen İrem Derici konseri sırasında, faciadan dönüldü. Konser sonunda atılan havai fişeklerden biri, konseri organize eden firmaya ait olan ve içerisinde havai fişeklerin olduğu öne sürülen minibüse isabat etti. Yanan minibüs itfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.