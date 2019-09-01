Erçel’e şarkı yazdı

“Bu sene rap müziğe sevgi seli var” diyerek Erci E.’yi sahneye davet etti ve ‘Cartel’ şarkısında düet yaptı. Hande Erçel için yazdığı yeni parçası ‘Müjgan’ı, sevgilisinin gözlerine bakarak seslendiren Dalkılıç, elini öptü. Erçel ise evlilikle ilgili sorulara, “Şu anda gündemimizde yok. İşlerimizle ilgileniyoruz” yanıtını verdi.