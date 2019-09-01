MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeErçel’e şarkı yazdı
01.09.2019 - 07:50| EMRAH AKÇAAY

Erçel’e şarkı yazdı

Murat Dalkılıç, Poll Production organizasyonu, Demirören TV medya sponsorluğunda Turkish Airlines Harbiye Açıkhava konserlerinde sevenleriyle buluştu.

Erçel’e şarkı yazdı

“Bu sene rap müziğe sevgi seli var” diyerek Erci E.’yi sahneye davet etti ve ‘Cartel’ şarkısında düet yaptı. Hande Erçel için yazdığı yeni parçası ‘Müjgan’ı, sevgilisinin gözlerine bakarak seslendiren Dalkılıç, elini öptü. Erçel ise evlilikle ilgili sorulara, “Şu anda gündemimizde yok. İşlerimizle ilgileniyoruz” yanıtını verdi.

Zonguldak'ta İrem Derici konserinde faciadan dönüldüZonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen İrem Derici konseri sırasında, faciadan dönüldü. Konser sonunda atılan havai fişeklerden biri, konseri organize eden firmaya ait olan ve içerisinde havai fişeklerin olduğu öne sürülen minibüse isabat etti. Yanan minibüs itfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kadının gücü adına!

Kadının gücü adına!

‘Baba Parası’ ‘Motor’ dedi

‘Baba Parası’ ‘Motor’ dedi

‘Memelerimi göreceksiniz’

‘Memelerimi göreceksiniz’

‘Kız çocukları karate öğrensin’

‘Kız çocukları karate öğrensin’

Sıradaki Haber