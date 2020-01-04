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04.01.2020 - 17:21 |

Son dakika: Ercüment Doğan hayatını kaybetti

Usta sanatçı Nejat Uygur'un oğlu Süha Uygur, sosyal medya hesabından Türk tiyatrosunun sevilen isimlerinden Ercüment Doğan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Son dakika: Ercüment Doğan hayatını kaybetti

'Çiçek Taksi', '7 Numara' ve 'Ekmek Teknesi' dizilerinde rol alan tiyatro oyuncusu Ercüment Doğan, 55 yaşında hayata veda etti. Acı haberi Süha Uygur verdi.

Süha Uygur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tiyatro sanatçısı 35 yıllık arkadaşım Ercüment Doğan’ı kaybettik. Cenazesi 5 Ocak Pazar günü öğlen vaktinde Yalova Çiftlikköy ilçesine bağlı İlyasköy içindeki camiden kalkacaktır. Tüm sevdiklerine ve sanatçı arkadaşlarımıza duyurulur. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Ercüment Doğan hayatını kaybetti

5 Ocak 2020 Magazin Bülteni5 Ocak 2020 Magazin Bülteni
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