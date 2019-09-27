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HaberlerCaddeErgen’den yeni okul
27.09.2019 - 07:50 |

Ergen’den yeni okul

Gülben Ergen’in kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 39’uncu anaokulunu Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde açtı.

Ergen’den yeni okul

Gülben Ergen’in kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 39’uncu anaokulunu Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde açtı. Şarkıcı, “Bir evlada bir anaokulu hediye ederseniz, eğitimine katkıda bulunursanız ve sırtına dokunursanız, anneye en büyük hediyeyi verirsiniz” açıklamasını yaptı.

Spiker depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlarİstanbul'da kent genelinde hissedilen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin olduğu saniyelerde CNN TÜRK haber yayını devam ediyordu. Deprem anında soğukkanlılığını korumaya çalışan spiker Gözde Atasoy Kökçü, deprem haberini izleyicilere canlı yayında aktardı.
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