Ergen’den yeni okul

Gülben Ergen’in kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 39’uncu anaokulunu Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde açtı. Şarkıcı, “Bir evlada bir anaokulu hediye ederseniz, eğitimine katkıda bulunursanız ve sırtına dokunursanız, anneye en büyük hediyeyi verirsiniz” açıklamasını yaptı.