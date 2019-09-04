Erkeği aşağılamak

İşte Özay Şendir'in bugünkü yazısından o bölüm:

Ünlü aktör Mel Gibson, 63 yaşındayken, kendisinden 35 yaş küçük Rosalind Ross ile ilişki yaşamaya başladı.Ünlü aktör Mel Gibson, 63 yaşındayken, kendisinden 35 yaş küçük Rosalind Ross ile ilişki yaşamaya başladı.Ünlü şarkıcı Mick Jagger, 75 yaşındayken, kendisinden 44 yaş küçük Melanie Hamrick ile beraber...Başka örnekler de var, erkeğin yaşının çok büyük, aralarındaki yaş farkının, kadının yaşından büyük olduğu, bir sürü ilişki, evlilik var.Bunları normal karşılıyoruz ama kadının yaşının erkeğin yaşından çok büyük olduğu her ilişkide, aklımıza ilk gelen şey para ve menfaat oluyor.



Gönül Yazar’ın kendisinden 32 yaş küçük sevgilisine dair yapılan bir sürü yorumu okudum.Herkes şüpheyle yaklaşmış bu ilişkiye, “Acaba adamın ne menfaati var?” diye sormuş.Belki var, belki yoktur bilmem, bilemem ama tüm dünyada kadının yaşça çok ileri olması, soru işaretine yol açıyor.Adil olup olmamasını bırakın, erkeği ruhsal ya da beyinsel tatmin arayamayacak, daha çok bedensel tatmin peşinde olan bir canlı hale getiriyor bu şüphe.Kadını aşağılar gibi gözükse de, aslında erkeği aşağılıyor...















