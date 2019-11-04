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04.11.2019 - 07:50 |

Estetik kehanet

Çağdaş sanatın dünyaca ünlü ressamlarından Prof. Dr. Gülten İmamoğlu, ‘Estetik Kehanet’ adını verdiği çalışmalarını, sanatseverlerin beğenisine sundu.

Estetik kehanet

Çağdaş sanatın dünyaca ünlü ressamlarından Prof. Dr. Gülten İmamoğlu, ‘Estetik Kehanet’ adını verdiği çalışmalarını, sanatseverlerin beğenisine sundu. Gaye Donay’ın sahibi olduğu, İstanbul’un en popüler sanat merkezlerinden Maji Galeri’de gerçekleşen davette, sanatçının dev tuvallerden oluşan eserleri, ilgi gördü. Sergi, ay sonuna kadar ziyarete açık olacak.

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