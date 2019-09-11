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11.09.2019 - 07:50

Eşyalarını satıyor!

Sir Rod Stewart ve eşi Penny Lancaster, Essex’te yer alan 4.65 milyon pound’luk (33 milyon 72 bin TL) malikanelerinde bulunan 40 bin pound’luk lüks mobilyaları, açık artırmaya çıkarmaya karar verdi.

Eşyalarını satıyor!

Sir Rod Stewart ve eşi Penny Lancaster, Essex’te yer alan 4.65 milyon pound’luk (33 milyon 72 bin TL) malikanelerinde bulunan 40 bin pound’luk lüks mobilyaları, açık artırmaya çıkarmaya karar verdi. Daha mütevazı hayat için böyle bir karar aldıklarını belirten ikilinin, baskılı minderleri, altın şamdanları, göz alıcı sandalyeleri, kanepeleri, lambaları, altın ve deri mobilyaları dahil olmak üzere, toplam 60 değerli eşyası, bugün Sworders tarafından müzayedeye sunulacak.

Mehir olarak 10 külçe altın istedi!Şarkıcı Aylin Coşkun ile Volkan Aslan, bu akşamki düğünleri öncesi dini nikah kıydı. Mehir olarak eşinden 10 külçe altın isteyen Aylin'in, sosyal medyada paylaştığı görüntüler dikkat çekti.
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