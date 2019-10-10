'Etçi Nusret'in ek işi bu!'

Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'nun, "Etçi Nusret'in Ek İşi Bu!" başlıklı yazısı şöyle:

"Kendine özgü ete tuz serpme yöntemi ‘Salt Bae’ sayesinde Türkiye’nin dünya çapında en ünlü sosyal medya fenomeni olan Nusret Gökçe, dünyanın ünlü film, müzik ve futbol yıldızlarıyla samimi pozlarını paylaşınca takipçi sayısı katlandı.

Nusret’in yaptığı son paylaşım yine olay oldu. Faik Şahenk İlkokulu’ndan mezun olduktan sonra başladığı kasaplık sayesinde Ferit Şahenk’le iş ortaklığına kadar yükselen Nusret Gökçe, bu kez ayakkabılarıyla gündem yarattı. Takipçileri Nusret’in fotoğrafında vücuduna oranla birkaç beden büyük duran ayakkabılarını diline doladı."