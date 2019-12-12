Ezgi Mola'nın telefon trafiği

Bir arkadaşı ile birlikte AVM'ye gelen Ezgi Mola'nın, uzun süre telefonla konuşması dikkatlerden kaçmadı.

Telefon ile konuştuğu esnada muhabirler tarafından fotoğrafları çekilen sempatik oyuncu, gülümseyerek "Kolay gelsin" dedikten sonra soru almadan arkadaşı ile birlikte Markalar Sokağı'na çıktı. Masa Restaurant'da kahve molası veren ikili, daha sonra alışverişlerine kaldıkları yerden devam etti.