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12.12.2019 - 15:05 |

Ezgi Mola'nın telefon trafiği

Oyuncu Ezgi Mola, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere yansıdı.

Ezgi Mola'nın telefon trafiği

Bir arkadaşı ile birlikte AVM'ye gelen Ezgi Mola'nın, uzun süre telefonla konuşması dikkatlerden kaçmadı.

Telefon ile konuştuğu esnada muhabirler tarafından fotoğrafları çekilen sempatik oyuncu, gülümseyerek "Kolay gelsin" dedikten sonra soru almadan arkadaşı ile birlikte Markalar Sokağı'na çıktı. Masa Restaurant'da kahve molası veren ikili, daha sonra alışverişlerine kaldıkları yerden devam etti.

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    Cadde Yazarları

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