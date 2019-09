Festival bahaneli sosyallik

Bizim klişe benzetmelerden en güldüğümdür Antalya’ya ‘Türkiye’nin Nice’i’ demek... Bunu popüler olsun diye söyleyen güruh, övgü amaçlı dillendirse de, Antalya’nın her ilçesinde Nice potansiyeli var. Bir yere benzetmeye gerek yok; kendi hikayesini yazmak için sadece yaz sezonu değil; yıl boyunca her imkan var. Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali için gittiğim Side’de bu hissi yine aldım. Evet; yerli turistin Antalya’yla ilgili algısı dev açık büfeli oteller olsa da, bölge bölge yerel hayatla entegre sosyallik, münferit mekanlar ve festivallerle büyüyor.

İçeriği müzik odaklı, Iyeoka gibi dünyaca ünlü bir ismin de sahne aldığı bir festival bu... Ben ilk kez duydum ama 18’incisi yapılacak kadar geleneksel olmuş. Festivalin en güzel yanı normal Side sosyalliğine entegre ve provasız olması. Başta söylediğim gibi, Side, her şey dahil sistemiyle otellerin içine kapatılan turistik sistem dışında da sosyalliği gelişen bir bölge... 4 km.’lik sahil hattı boyunca Güney Fransa’daki restoranları aratmayacak kalitedeki tesislerin sayısı her geçen gün artıyor.

Dönüşen kurgu

Bunlar arasında rafine popülerlik sağlayan mekanlar var. Mesela, Azumare! Türkiye’nin ilk kadın arkeoloğu Jale İnan’ın evi, olduğu gibi korunarak restoran haline getirilmiş. Gün batımı görüntüsü, muhteşem dekoru ve aydınlanma uzmanlığı muhteşem. Mekanın sahibi Mahmut Gökkaya, evrensel normlarda bir restoran hayaliyle, bu mekanı evden dönüştürmüş. Şefin mutfağı da tamamen deneyimsel! Mesela kokoreçle kruvasanın bu kadar yakışacağını tahmin edemezdim... Ceviche’yi orijinal reçetesindeki mısır yerine, leblebi kullanarak tamamlamış. Şef Tuncay Gülcü’nün bu cesur denemesi de muazzam...

Side’nin Reina’sı

Merkeze yakın, yine sahil hattındaki Karma ise Side’nin Reina’sı gibi. Önemli DJ’lerin konuk olarak setin başında olduğu mekanda, yemekler de gayet başarılı. Özellikle anasonlu dil balığı, carpaccio ve ahtapot ızgarasıyla iddasını ortaya koyuyor Şef Doruk Çerni...

Yenilenen tesisler arasında en yenisi, Acantus Cennet... Eski Cennet Motel, şık bir tasarımla yenilenmiş. Antalyalı Barut Ailesi’nin renöve ettiği otel o büyük kapasite kafasından çıkarıp, sosyal hayata daha entegre bir yapıda olması, turizm için çok önemli... Barut Ailesi kendi çizgilerinde bu tip işleri dünyaca ünlü zincirler kadar iyi kurguluyor. Böyle yerel ailelerin büyürken, en önce kendi şehirlerinde kurgularını oturtması harika!

Kısa kısa

- Açıkhava’da 4 bin kişilik ‘yıktı geçti’ assolist konserleriyle aynı gün 6 bin kişinin bir bilgisayar oyun lansmanına gittiğini söylesem? Chapter Oyun ve Gençlik Festivali’nde artık oyunun bir hobi değil; sektör olduğunu katılımcı firmaların ciddiyetiyle anlıyorsunuz.

- Gerçek bir kurumsal hayat kaçış hikayesi olarak sosyal medyada başlayan @keyifliyim televizyon programına döndü. Klişe gezi programlarının aksine, bilinmeyen destinasyonlar üzerine bir iş olmuş.

- Portakal Çiçeği Karnavalı’ndan sonra, Adana bir festival daha kazanıyor. Adana Lezzet Festivali, kebap algısından sıyrılıp, Dario Ceccini, Juan Jose Lopez gibi birçok ünlü şefi de konuk edecek kapsamda 4-6 Ekim’de gerçekleşecek.

- Hilton Maslak içindeki Zaxi ve 2000’li yılların canlı müzik efsanesi Nispet iş birliğinde, gece sahne programları başladı. Şevval Sam ve Metin Arolat gibi isimler, ilkler arasında...