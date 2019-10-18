Festivalde alışveriş

Cemiyet hayatının renkli isimleri, Mert Aslan ev sahipliğinde gerçekleşen ‘Welcoming Back To City’ etkinliğinde buluştu. Raffles İstanbul’daki organizasyona, Burcu Esmersoy, Ebru Akel, Tanem Sivar, Özge Ulusoy ve Pınar Hotiç’in de aralarında bulunduğu simalar katıldı. Konsept dünya markaları, yerli ürün ve tasarımcılardan oluşan festivalde konuklar, zevklerine uygun seçim yaptı.