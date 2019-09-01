FestTogether’la coşturacaklar!

İstanbul’da farklı tarihlerde, iki ayrı mekanda düzenlenecek sıfır atık hedefli FestTogether için gün sayan Geldof, 14 Eylül’de Ataşehir’deki DasDas’ta konser verecek. Büyük Ev Ablukada da sahne alacak. 28 Eylül’de ise KüçükÇiftlik Park’ta Athena, Unkle, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Kimbra ve Son Feci Bisiklet konser verecek.