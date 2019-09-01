MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeFestTogether’la coşturacaklar!
01.09.2019 - 07:50

FestTogether’la coşturacaklar!

İrlandalı rockstar ve aktivist Bob Geldof, Türkiye’nin ilk sürdürülebilir müzik festivali için ülkemize geliyor.

FestTogether’la coşturacaklar!

İstanbul’da farklı tarihlerde, iki ayrı mekanda düzenlenecek sıfır atık hedefli FestTogether için gün sayan Geldof, 14 Eylül’de Ataşehir’deki DasDas’ta konser verecek. Büyük Ev Ablukada da sahne alacak. 28 Eylül’de ise KüçükÇiftlik Park’ta Athena, Unkle, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Kimbra ve Son Feci Bisiklet konser verecek.

Zonguldak'ta İrem Derici konserinde faciadan dönüldüZonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen İrem Derici konseri sırasında, faciadan dönüldü. Konser sonunda atılan havai fişeklerden biri, konseri organize eden firmaya ait olan ve içerisinde havai fişeklerin olduğu öne sürülen minibüse isabat etti. Yanan minibüs itfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kadının gücü adına!

Kadının gücü adına!

‘Baba Parası’ ‘Motor’ dedi

‘Baba Parası’ ‘Motor’ dedi

‘Memelerimi göreceksiniz’

‘Memelerimi göreceksiniz’

‘Kız çocukları karate öğrensin’

‘Kız çocukları karate öğrensin’

Sıradaki Haber