01.09.2019 - 07:50
FestTogether’la coşturacaklar!
İrlandalı rockstar ve aktivist Bob Geldof, Türkiye’nin ilk sürdürülebilir müzik festivali için ülkemize geliyor.
İstanbul’da farklı tarihlerde, iki ayrı mekanda düzenlenecek sıfır atık hedefli FestTogether için gün sayan Geldof, 14 Eylül’de Ataşehir’deki DasDas’ta konser verecek. Büyük Ev Ablukada da sahne alacak. 28 Eylül’de ise KüçükÇiftlik Park’ta Athena, Unkle, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Kimbra ve Son Feci Bisiklet konser verecek.
Zonguldak'ta İrem Derici konserinde faciadan dönüldüZonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen İrem Derici konseri sırasında, faciadan dönüldü. Konser sonunda atılan havai fişeklerden biri, konseri organize eden firmaya ait olan ve içerisinde havai fişeklerin olduğu öne sürülen minibüse isabat etti. Yanan minibüs itfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.