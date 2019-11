Galada cesur tasarım!

Başrollerini Kristen Stewart, Naomi Scott ve Elizabeth Banks’in üstlendiği, Banks’in yapımcılığını da yaptığı ‘Charlie’nin Melekleri’ filminin galası, önceki akşam Westwood Regency Tiyatrosu’nda düzenlendi. Birbirinden yetenekli kadın ajanların maceralarını anlatan ve çekimlerinin bir kısmı İstanbul’da gerçekleşen projenin etkinliğinde, şıklık yarışı yaşandı. ABD’li 47 yaşındaki oyuncu Laverne Cox, gecede Türk tasarımcı Hakan Akkaya imzasını taşıyan transparan detaylı kıyafetiyle öne çıktı. ‘Orange Is the New Black’ dizisiyle tanıdığımız aktris, kırmızı halıda verdiği pozları sosyal medya hesaplarından da paylaşarak, modacıya teşekkür etti.