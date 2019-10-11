Genç yetenekler ayakta alkışlandı

İstanbul Moda Akademisi mezunları arasından seçilen New Gen tasarımcıları, ‘Pioneering Designers I’ adlı defileyle Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul podyumunda yer aldı. Etkinlikte, ülkemizde hem kadın hem de kadın olup, özgür olmanın çok zor olmasının masaya yatırıldığı ‘Mahizer’ koleksiyonu beğeni topladı. 2020 İlkbahar-Yaz koleksiyonunda kadın olmanın ötesinde hüküm giymiş ve tahliye olmuş mahkumlar konu edildi. Konuklar arasında yer alan Zeynep Elçin, Beran Özel ve Burak Yörük, organizasyon sonunda hayranlıklarını dile getirdi.



