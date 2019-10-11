MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeGenç yetenekler ayakta alkışlandı
11.10.2019 - 07:50 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

Genç yetenekler ayakta alkışlandı

İstanbul Moda Akademisi mezunları arasından seçilen New Gen tasarımcıları, ‘Pioneering Designers I’ adlı defileyle Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul podyumunda yer aldı.

Genç yetenekler ayakta alkışlandı

İstanbul Moda Akademisi mezunları arasından seçilen New Gen tasarımcıları, ‘Pioneering Designers I’ adlı defileyle Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul podyumunda yer aldı. Etkinlikte, ülkemizde hem kadın hem de kadın olup, özgür olmanın çok zor olmasının masaya yatırıldığı ‘Mahizer’ koleksiyonu beğeni topladı. 2020 İlkbahar-Yaz koleksiyonunda kadın olmanın ötesinde hüküm giymiş ve tahliye olmuş mahkumlar konu edildi. Konuklar arasında yer alan Zeynep Elçin, Beran Özel ve Burak Yörük, organizasyon sonunda hayranlıklarını dile getirdi.

11 Ekim 2019 Magazin Bülteni11 Ekim 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Araba hastası bir oğlum var'

'Araba hastası bir oğlum var'

Demet Şener-Cenk Küpeli el ele alışveriş turunda

Demet Şener-Cenk Küpeli el ele alışveriş turunda

Emre Mor tarzı!

Emre Mor tarzı!

Fatih Ürek'in alışveriş keyfi

Fatih Ürek'in alışveriş keyfi

Sıradaki Haber