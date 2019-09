Doğaya büyük bir aşk ve tutkuyla bağlı olduğunu her fırsatta dile getiren Tarkan, ‘Yedinci Kıta’ya vurgu yaptı. Megastar, İstanbul Bienali’yle hazırladıkları video’yu Instagram’dan paylaştı. Görüntülerde, “7. Kıta Pasifik Okyanusu’nun ortasında bulunan atık yığınına verilen isim... 3.4 milyon km. genişliğine,

7 milyon ton ağırlığına ulaşmış durumda... İnsan eliyle yaratılmış bu devasa plastik atık kütlesi her geçen gün büyüyor” sözlerine yer verdi.

Küresel ölçekte yıllık 300 milyon ton plastiğin üretildiğinin altını çizen görüntü şöyle devam ediyor: “Bir plastiğin parçalanması doğada 400 yıldan fazla zaman alabiliyor. Bu gidişata dur demezsek, 2025 yılında, denizlerde her 3 ton balığa karşılık 1 ton plastik atık olacak.” Tarkan ise gönderinin altına, “Bizim bir anlık konforumuz tüm canlıların geleceğini tehlikeye sokuyor. Hayatımızdan eksilttiğimiz her plastik atık, fazladan bir nefes demek” notunu düştü.