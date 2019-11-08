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08.11.2019 - 10:26 |

Gigi Hadid: Sokakta dolaşmaya sizin onayınıza göre çıkmıyorum

Genelde eleştiriler konusunda sessiz kalmayı tercih eden ABD'li model Gigi Hadid, sonunda dayanamadı ve Twitter'dan duygularını paylaştı.

Gigi Hadid: Sokakta dolaşmaya sizin onayınıza göre çıkmıyorum

Dünyanın en çok kazanan modelleri arasında yer alan Gigi Hadid, sosyal medyada stili hakkında yapılan eleştirilere yanıt verdi.

24 yaşındaki manken, "Sokakta dolaşmaya sizin onayınıza göre çıkmıyorum. Gerçek olmayan beklentileriniz ve yeterince seksi olmamam hakkında gelen küçük şikayetleriniz giyim tarzımı değiştirmeyecek. Hepiniz kadınları güçlendirmekten bahsediyorsunuz. Ben tenini gösteren-göstermeyen tüm kadınları destekliyorum. Bu bir seçim. İstediğim gibi giyiniyorum ve kendimi seksi hissediyorum. Bu stilistle alakalı değil, bu kendimi nasıl ifade etmeyi seçtiğimle alakalı. Sizin fikriniz bunu değiştirmeyecek. Böyle düşünenler, kendi enerjinize ve sevdiğiniz stile odaklanmalısınız" ifadelerini kullandı.

8 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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