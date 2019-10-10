Gökçaylı’dan anlamlı defile

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde iklim şartları ve maddi imkansızlıklar içerisinde eğitimlerini sürdürmeye çalışan başarılı çocuklara, akranlarıyla aynı düzeyde eğitim desteği vermek için kurulan Bir Demet Umut Derneği, Vural Gökçaylı’nın ‘Perspective’ defilesine ev sahipliği yapacak. 18 Ekim’de Fairmont Quasar’da düzenlenecek organizasyonda, derneğe bağışlanan antika ürünler, burs alan öğrenciler yararına gerçekleşecek müzayedeyle sahiplerini bulacak.



