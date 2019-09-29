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29.09.2019 - 07:50 |

Görkemli açılış

The Peninsula Hotels, küresel sanat programı Art in Resonance’ın açılışını Paris’de görkemli bir davetle gerçekleştirdi.

Görkemli açılış

The Peninsula Hotels, küresel sanat programı Art in Resonance’ın açılışını Paris’de görkemli bir davetle gerçekleştirdi. Organizasyona Olivia Palermo ve Selby Drummond gibi isimler katıldı. Paris The Peninsula bünyesinde sanatseverlerle buluşan sergide, Elise Morin, Saya Woolfalk ve Ivan Navarro’nun eserleri yer alıyor. Sergi, 15 Kasım ‘a dek The Peninsula Paris bünyesinde ziyaret edilebilir.

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