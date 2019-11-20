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20.11.2019 - 07:50 |

Göz kamaştıran düğün

Galatasaray Spor Kulübü Florya Metin Oktay Tesisleri Müdürü Fahri Yılmaz ve eşi Ferda Hanım’ın oğlu Uğur Can Yılmaz ile Akay Denizcilik’in sahibi Kenan-Beyhan Akay’ın kızları Günce Akay, dünyaevine girdi.

Göz kamaştıran düğün

Four Season Hotel at the Bosphorus’taki nikahta çiftin şahitliğini; Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, İpek Kurtoğlu Fırat, Sıla Pınar ve Fatih Terim yaptı.

Göz kamaştıran düğün



Çifti, mutlu günlerinde ailelerinin yanı sıra Şükran Demirören Öktem, Manolya Tekin Demirören, Meltem-Bilgin Demirören, devlet eski bakanı Hüsamettin Özkan ve Galatasaraylı yöneticiler yalnız bırakmadı.

Göz kamaştıran düğün




İkili, törenin ardından balayı için Bali’ye uçtu.

Göz kamaştıran düğün


19 Kasım 2019 Magazin Bülteni19 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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