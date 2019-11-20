20.11.2019 - 07:50 |
Göz kamaştıran düğün
Galatasaray Spor Kulübü Florya Metin Oktay Tesisleri Müdürü Fahri Yılmaz ve eşi Ferda Hanım’ın oğlu Uğur Can Yılmaz ile Akay Denizcilik’in sahibi Kenan-Beyhan Akay’ın kızları Günce Akay, dünyaevine girdi.
Four Season Hotel at the Bosphorus’taki nikahta çiftin şahitliğini; Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, İpek Kurtoğlu Fırat, Sıla Pınar ve Fatih Terim yaptı.
Çifti, mutlu günlerinde ailelerinin yanı sıra Şükran Demirören Öktem, Manolya Tekin Demirören, Meltem-Bilgin Demirören, devlet eski bakanı Hüsamettin Özkan ve Galatasaraylı yöneticiler yalnız bırakmadı.
İkili, törenin ardından balayı için Bali’ye uçtu.