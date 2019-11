Göz kamaştıran düğün

Four Season Hotel at the Bosphorus’taki nikahta çiftin şahitliğini; Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, İpek Kurtoğlu Fırat, Sıla Pınar ve Fatih Terim yaptı.









Çifti, mutlu günlerinde ailelerinin yanı sıra Şükran Demirören Öktem, Manolya Tekin Demirören, Meltem-Bilgin Demirören, devlet eski bakanı Hüsamettin Özkan ve Galatasaraylı yöneticiler yalnız bırakmadı.











İkili, törenin ardından balayı için Bali’ye uçtu.