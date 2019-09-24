MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeGöz kamaştırdılar
24.09.2019 - 07:50 |

Göz kamaştırdılar

Alessandra Ambrosio, Elsa Hosk ve Izabel Goulart, önceki akşam Milano Moda Haftası kapsamında düzenlenen Green Carpet Fashion Awards 2019’a (Yeşil Halı Moda Ödülleri) katıldı.

Göz kamaştırdılar

Alessandra Ambrosio, Elsa Hosk ve Izabel Goulart, önceki akşam Milano Moda Haftası kapsamında düzenlenen Green Carpet Fashion Awards 2019’a (Yeşil Halı Moda Ödülleri) katıldı. La Scala Operası’nda gerçekleştirilen gecede güzellikleriyle göz kamaştıran üçlüye, Candice Swanepoel de eşlik etti.

Canlı yayında gözaltına alındıEsra Erol'un programında gerçekler ortaya çıkarak, bir genç kızın daha hayatı kurtuldu.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Eşkıya’nın mutlu günü

‘Eşkıya’nın mutlu günü

Eğlenceye doydu

Eğlenceye doydu

Mutluluğa ‘Evet’

Mutluluğa ‘Evet’

Gürman fırtınası

Gürman fırtınası

Sıradaki Haber