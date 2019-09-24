Göz kamaştırdılar

Alessandra Ambrosio, Elsa Hosk ve Izabel Goulart, önceki akşam Milano Moda Haftası kapsamında düzenlenen Green Carpet Fashion Awards 2019’a (Yeşil Halı Moda Ödülleri) katıldı. La Scala Operası’nda gerçekleştirilen gecede güzellikleriyle göz kamaştıran üçlüye, Candice Swanepoel de eşlik etti.