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20.09.2019 - 07:50 |

Güldürecekler

BKM’nin organizasyonuyla bu yıl dördüncü kez düzenlenecek ‘Uluslararası İstanbul Komedi Festivali’, 13 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında, yine İstanbul’u kahkahaya boğmaya hazırlanıyor.

Güldürecekler

BKM’nin organizasyonuyla bu yıl dördüncü kez düzenlenecek ‘Uluslararası İstanbul Komedi Festivali’, 13 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında, yine İstanbul’u kahkahaya boğmaya hazırlanıyor. Cem Yılmaz’ın ‘Soru&Cevap’ oturumuyla başlayacak organizasyonda, ‘Çok Güzel Hareketler 2’, ‘Güldür Güldür’ ve Ata Demirer Gazinosu gibi etkinlikler yer alacak.

 

Yaralı akbaba, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldıMalatya'da devriye görevi yapan jandarma ekipleri, buldukları yaralı akbabayı tedavi ettirdi.
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