Güldürecekler

BKM’nin organizasyonuyla bu yıl dördüncü kez düzenlenecek ‘Uluslararası İstanbul Komedi Festivali’, 13 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında, yine İstanbul’u kahkahaya boğmaya hazırlanıyor. Cem Yılmaz’ın ‘Soru&Cevap’ oturumuyla başlayacak organizasyonda, ‘Çok Güzel Hareketler 2’, ‘Güldür Güldür’ ve Ata Demirer Gazinosu gibi etkinlikler yer alacak.