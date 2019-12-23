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HaberlerMagazin Haberleri Gülse Birsel duyurdu...Jet Sosyete'de Ata Demirer sürprizi!
23.12.2019 - 08:25 |

Gülse Birsel duyurdu...Jet Sosyete'de Ata Demirer sürprizi!

Senaryosunu Gülse Birsel'in kaleme aldığı internet dizisi 'Jet Sosyete'nin yılbaşı özel bölümüne Ata Demirer konuk oldu. Gülse Birsel ve Ata Demirer, 'Avrupa Yakası'ndan yıllar sonra aynı dizide yeniden buluştu.

Gülse Birsel duyurdu...Jet Sosyete'de Ata Demirer sürprizi!

Yeni sezonda PuhuTv'ye geçiş yapan 'Jet Sosyete', 27 Aralık Cuma akşamı yılbaşı özel bölümüyle ekranlara gelecek. Bu özel bölümün konuğu da Ata Demirer olacak. Gülse Birsel ve Ata Demirer, uzun bir aradan sonra ilk defa birlikte kamera karşısına geçti.

Gülse Birsel, Ata Demirer ile sette çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından "27 Aralık’ta yılbaşı özel Jet Sosyete’ye kim geliyor, kim geliyor?" notuyla paylaştı.

Gülse Birsel duyurdu...Jet Sosyetede Ata Demirer sürprizi

Ata Demirer de Jet Sosyete setinde çektiği kareyi "Aile saadeti" notuyla Instagram'dan paylaştı.

Gülse Birsel duyurdu...Jet Sosyetede Ata Demirer sürprizi

Ata Demirer ve Gülse Birsel, fenomen dizi Avrupa Yakası'nda yıllarca birlikte rol almış, Sütçüoğlu kardeşlere hayat vermişti.

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Cadde Yazarları

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