Gülse Birsel duyurdu...Jet Sosyete'de Ata Demirer sürprizi!

Yeni sezonda PuhuTv'ye geçiş yapan 'Jet Sosyete', 27 Aralık Cuma akşamı yılbaşı özel bölümüyle ekranlara gelecek. Bu özel bölümün konuğu da Ata Demirer olacak. Gülse Birsel ve Ata Demirer, uzun bir aradan sonra ilk defa birlikte kamera karşısına geçti.

Gülse Birsel, Ata Demirer ile sette çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından "27 Aralık’ta yılbaşı özel Jet Sosyete’ye kim geliyor, kim geliyor?" notuyla paylaştı.

Ata Demirer de Jet Sosyete setinde çektiği kareyi "Aile saadeti" notuyla Instagram'dan paylaştı.

Ata Demirer ve Gülse Birsel, fenomen dizi Avrupa Yakası'nda yıllarca birlikte rol almış, Sütçüoğlu kardeşlere hayat vermişti.