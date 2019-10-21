Gülşen: Ne mutlu bana

Sahnede mutlu olduğunu dile getiren Gülşen, “Bu aralar çok yoğunum. Ozan’ın yurt dışı projeleri var, onlar için İngiltere'deyiz. Orada bir stüdyomuz var ve albüm işlerinde oraya gidip geliyoruz. Her şey çok güzel geçiyor. Reklam müzikleri, Ozan'ın film müzikleri... Yani hayatımız müzikle geçiyor” şeklinde açıklama yaptı.

Şarkıcı, "Gençliğinizi neye borçlusunuz?" sorusuna, "Aslında bu hayat; yaşam tarzınız, yediğiniz içtiğiniz, görüştüğünüz insanlarla alakalı. Bunlar o kadar önemli ki sizin geleceğinizi belirliyor. Güzel enerji veren pozitif şeylerin olduğu zaman, mutluluğun peşimde olduğunuz zaman ortaya çıkıyor. Bu şekilde ise ne mutlu bana" yanıtını verdi.