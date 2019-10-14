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14.10.2019 - 17:11 |

Güney Koreli ÅŸarkÄ±cÄ± ve oyuncu Sulli evinde ölü bulundu

GÃ¼ney Koreli Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± ve oyuncu Sulli'nin evinde Ã¶lÃ¼ bulunduÄŸu bildirildi.Â

Güney Koreli ÅŸarkÄ±cÄ± ve oyuncu Sulli evinde ölü bulundu

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Sulli sahne ismini kullanan 25 yaÅŸÄ±ndaki Choi Jin-ri'nin, baÅŸkent Seul'Ã¼n Seongnam bÃ¶lgesindeki evinde Ã¶lÃ¼ bulunduÄŸunu kaydetti.

Sulli'nin Ã¶lÃ¼m nedeniyle ilgili aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.

KadÄ±n sanatÃ§Ä±lardan oluÅŸan f(x) grubuyla ÅŸÃ¶hrete kavuÅŸan Sulli, 2014'te gruptan ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Sulli daha sonra oyunculuk kariyerine devam etmiÅŸti. (AA)

ÅžarkÄ±cÄ± Linetâ€™ten çÄ±plak ayak dans ÅŸovBostancÄ± Gösteri Merkezi'nde sahneye çÄ±kan Linet, kalça dansÄ±yla kendisini dinlemeye gelenlerden tam not aldÄ±. Linet'in dans gösterisi dakikalarca alkÄ±ÅŸlandÄ±.
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