14.10.2019 - 17:11 |
Güney Koreli ÅŸarkÄ±cÄ± ve oyuncu Sulli evinde ölü bulundu
GÃ¼ney Koreli Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± ve oyuncu Sulli'nin evinde Ã¶lÃ¼ bulunduÄŸu bildirildi.Â
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Sulli sahne ismini kullanan 25 yaÅŸÄ±ndaki Choi Jin-ri'nin, baÅŸkent Seul'Ã¼n Seongnam bÃ¶lgesindeki evinde Ã¶lÃ¼ bulunduÄŸunu kaydetti.
Sulli'nin Ã¶lÃ¼m nedeniyle ilgili aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.
KadÄ±n sanatÃ§Ä±lardan oluÅŸan f(x) grubuyla ÅŸÃ¶hrete kavuÅŸan Sulli, 2014'te gruptan ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Sulli daha sonra oyunculuk kariyerine devam etmiÅŸti. (AA)