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18.09.2019 - 07:50 |

Güzeller podyumda

Son dönemin öne çıkan modellerinden Gigi-Bella Hadid Kardeşler ile Cindy Crawford’ın kızı Kaia Gerber, Brooklyn Duggal Greenhouse’da gerçekleşen Michael Kors İlkbahar 2020 Koleksiyonu defilesinde podyuma çıktı.

Güzeller podyumda

Son dönemin öne çıkan modellerinden Gigi-Bella Hadid Kardeşler ile Cindy Crawford’ın kızı Kaia Gerber, Brooklyn Duggal Greenhouse’da gerçekleşen Michael Kors İlkbahar 2020 Koleksiyonu defilesinde podyuma çıktı. Ana teması ‘yüzde 100 Amerikan iyimserliği’ olan moda şovunda, defile alanı, ağaçlarla donatılmış bir parka dönüştürüldü. New York Gençler Korosu’nun (Young People’s Chorus of New York City) müzikal performansıyla bir Amerikan Rüyası kutlamasına dönüşen etkinliğin ardından Kors, “Bu koleksiyonun şehrin gücünü, optimistliğini ve ‘Her şeyi yapabilirsin’ tavrını yansıtmak istedim” dedi.

19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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