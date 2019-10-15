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15.10.2019 - 07:50 |

Güzellik için buluştular

Cemiyet hayatının renkli yüzleri, Feryal Gülman’ın ev sahipliğinde, Emaar Square’de gerçekleşen Aysun Kaya Beauty tanıtımında buluştu.

Güzellik için buluştular

Cemiyet hayatının renkli yüzleri, Feryal Gülman’ın ev sahipliğinde, Emaar Square’de gerçekleşen Aysun Kaya Beauty tanıtımında buluştu. Kaya etkinlikte konuklara, güzellik uygulamalarında gelişen son teknoloji ve doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgi verdi. Kaya, “Hedefim, kadınlara doğru uygulamalarla kendilerini sağlıklı ve mutlu hissetmelerini sağlamak. Alanında profesyonel ekibimizle, öz güvenlerini sağlamlaştırmak istiyoruz” dedi.

15 Ekim 2019 Magazin Haberleri.
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