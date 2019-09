Haftanın mekanları...

Dünya mutfağı

Crowne Plaza İstanbul Florya’nın içinde yer alan Atrox, menüsünde dünya mutfağından lezzetlere yer veriyor. Mekanın favorileri arasında hamburger ve pizza çeşitlerinin yanı sıra salatalar, makarnalar ve tatlılar öne çıkıyor.

Etler kendi çiftliklerinden

Rumeli Hisarüstü’nde bulunun The Butcher’s Steakhouse, lezzeti, ikramları ve hizmetiyle dikkat çekiyor. Kendi çiftliklerindeki et üretimiyle öne çıkan mekan, Türkiye’nin her köşesinden gelen misafirlerini ağırlıyor. Menüsünde, tütsülenmiş Dallas steak, köfte, kavurmalı burger ve yemek sonrası Çiroz (Churros) tatlısı öne çıkıyor.

Et suşi

Armutlu’da kapılarını açan Steakroom İstanbul, etin en leziz hallerini sunuyor. Trüflü patates kızartması, cheddar füme, asado ve dry aged biftekin yanı sıra yeni bir deneyim et suşi, menünün yıldızları arasında yerini alıyor.

Geçmişe yolculuk

Zanzibar Restaurant, menüsünü sürekli yeniliyor. Her çarşamba ve cuma akşamları Zanzibar Live’da sevilen isimler sahne alarak, misafirlerini geçmişten bugüne uzanan unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor.

Menüsü yenilendi

Zekeriyaköy’deki Han Restoran Ocakbaşı, menüsünü ve dekorasyonunu yeniledi. Mekanda, cilveli, çıtır ve Adana kebabı öne çıkarken, şalgam ise Adana’dan getirtiliyor.