Haftanın mekanları...

Çiftlikten masaya

The Ritz-Carlton’ın içinde yer alan Atelier Real Food, misafirlerini ‘Farm to Brunch’ konseptiyle buluşturuyor. Şef Selami Güleryüz ve ekibinin hazırladığı, ‘Çiftlikten masaya’ sloganıyla sunulan büfede unutulmaz bir yemek serüveni yaşanacak. Çocuklar içinse tişört boyamadan maske yapımına kadar pek çok farklı aktivite bulunuyor.

Osmanlı yemekleri

Kalye Osmanlı Mutfağı, Bakırköy’de yeni yerini açtı. Mekanın menüsünde, Osmanlı yemeklerinin yanı sıra, dünya mutfağından lezzetler yer alıyor. Restoranın, Balıkesir’de bulunan çiftliğinde yetişen besi hayvanlarından elde edilen etler, odun ateşinin közüyle buluşup müşterilere yaprak döner olarak sunuluyor.

Dünya mutfağı

Biber Bar Nişantaşı, 10’uncu yılını tamamladı. Dünya mutfağından oluşan menüsü ve özgün kokteylleriyle adından söz ettiren mekanda, haftanın üç günü farklı DJ’ler setin başına geçerek, parti konseptiyle misafirlerini ağırlıyor.

Küba esintileri

Maslak’ta yer alan Zaxi’de, geçtiğimiz yıl yoğun ilgi gören ‘Küba Perşembeleri’ yeniden başlıyor. Misafirler, Latin parçalarla ruhunu beslerken, serpme tapas çeşitleri ve ana yemeğin sunulduğu Happy Hour menüsüyle de dünya mutfağından zengin tatları deneyimleme imkanı buluyor.

İtalyan konsepti

Un Po, Karaköy’de kapılarını açtı. İtalya’nın trattoria restoranlarındaki konsepti yorumlayan mekanın menüsünde, mevsim salataları, sebze ağırlıklı mezeler, makarna ve pizzanın yanı sıra vegan-vejetaryen seçenekler de var.

İstanbul’u keşfedin!

Sheraton Istanbul City Center, Doğu’nun mistisizmiyle Batı’nın modernizmini, tek bir çatı altında toplayarak misafirlerini İstanbul’u yeniden keşfetmeye davet ediyor. Bünyesinde yer alan Nev’i Lokma Restaurant, Lobby Bar ve EspressoLab’da farklı lezzetler bulunuyor.