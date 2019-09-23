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23.09.2019 - 16:39 |

Hakan Altun babasının adına okul yaptırdı

Ünlü şarkıcı Hakan Altun babası Hasan Altun adına yaptırdığı okulu açtı.

Hakan Altun babasının adına okul yaptırdı

Siirt'te babasının anısına ilkokul yaptıran Altun'u açılışta dostları yalnız bırakmadı.

Tören öncesi konuşma yapan Altun; 'Rahmetli babamın isminin Siirt’te yaşayacağı için çok mutluyum. Bu güzel okuldan Türkiye Cumhuriyeti’ne hayırlı evlatlar, mühendisler, profesörler yetişmesini umuyorum.' ifadelerini kullandı.

Oyuncu Zafer Algöz açılıştan fotoğrafları; 'Değerli arkadaşım Hakan Altun'u yürekten kutluyorum. Rahmetli babası Hasan Altun adına Siirt’te çok güzel bir okul yaptırdı.. Bize de Siirt'e gidip bu güzel açılışa tanık olmak düştü...' notuyla paylaştı.

Hakan Altun babasının adına okul yaptırdı


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