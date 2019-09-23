Hakan Altun babasının adına okul yaptırdı

Siirt'te babasının anısına ilkokul yaptıran Altun'u açılışta dostları yalnız bırakmadı.

Tören öncesi konuşma yapan Altun; 'Rahmetli babamın isminin Siirt’te yaşayacağı için çok mutluyum. Bu güzel okuldan Türkiye Cumhuriyeti’ne hayırlı evlatlar, mühendisler, profesörler yetişmesini umuyorum.' ifadelerini kullandı.

Oyuncu Zafer Algöz açılıştan fotoğrafları; 'Değerli arkadaşım Hakan Altun'u yürekten kutluyorum. Rahmetli babası Hasan Altun adına Siirt’te çok güzel bir okul yaptırdı.. Bize de Siirt'e gidip bu güzel açılışa tanık olmak düştü...' notuyla paylaştı.







