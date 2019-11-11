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11.11.2019 - 07:50 |

Hayat bağı oldular

Molfix, ‘Hayat Bağım’ projesiyle, bebeğin gelişim alanlarında farkındalık yaratmak ve yenidoğan yoğun bakım ünitelerine, hayati ekipman sağlamak üzere yola çıktı.

Hayat bağı oldular

Molfix, ‘Hayat Bağım’ projesiyle, bebeğin gelişim alanlarında farkındalık yaratmak ve yenidoğan yoğun bakım ünitelerine, hayati ekipman sağlamak üzere yola çıktı. T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü desteği ve Bebek Ruh Sağlığı Derneği ortaklığıyla gerçekleştirilen projede, Hayat Kimya Strateji ve Pazarlamadan Sorumlu Global Başkan Yardımcısı Aysel Aydın, bir yılda 10 ilde 5 bin anne ile bebeğine ve 350 ebe-hemşireye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

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