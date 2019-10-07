Hayranına tost-ayran ikramı

Sıla, Kerki Solfej’in düzenlediği Harbiye Açıkhava konser serisi kapsamında dördüncü kez hayranlarıyla buluştu. Şarkıcı, bitmek bilmeyen enerjisi ve sevilen parçalarından oluşan repertuvarıyla dinleyicileri kendisine hayran bıraktı.

Bir hayranının, “Zonguldak’tan geliyoruz. Altı kişiyiz. Seni çok seviyoruz. Çok acıktık, tost istiyoruz” haykırışına kayıtsız kalmayan Sıla, “Harikasınız kızlar, tostlar ve ayranlar benden” diyerek, jest yaptı.