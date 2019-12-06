Hazer Amani'den romantik Sıla paylaşımı

Doğum gününde çekilmiş bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Amani, gönderisine "Bu da Atina'dan bir tbt olsun o zaman. En güzel doğum günüm seninle oldu, canım benim" notunu düştü.

Romantik fotoğrafa beğeni ve yorum yağarken, Sıla da sevgilisinin bu jestine, "Çok hoşuma gitti" diyerek karşılık verdi.