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06.12.2019 - 11:06 |

Hazer Amani'den romantik Sıla paylaşımı

Ünlü şef Hazer Amani, sevgilisi Sıla Gençoğlu ile Atina'da çekilmiş karesini sosyal medya hesabından yayınladı. İkilinin romantik karesine beğeni ve yorum yağdı.

Hazer Amani'den romantik Sıla paylaşımı

Doğum gününde çekilmiş bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Amani, gönderisine "Bu da Atina'dan bir tbt olsun o zaman. En güzel doğum günüm seninle oldu, canım benim" notunu düştü.

Romantik fotoğrafa beğeni ve yorum yağarken, Sıla da sevgilisinin bu jestine, "Çok hoşuma gitti" diyerek karşılık verdi.

Hazer Amaniden romantik Sıla paylaşımı

 

6 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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