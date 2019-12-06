06.12.2019 - 11:06 |
Hazer Amani'den romantik Sıla paylaşımı
Ünlü şef Hazer Amani, sevgilisi Sıla Gençoğlu ile Atina'da çekilmiş karesini sosyal medya hesabından yayınladı. İkilinin romantik karesine beğeni ve yorum yağdı.
Doğum gününde çekilmiş bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Amani, gönderisine "Bu da Atina'dan bir tbt olsun o zaman. En güzel doğum günüm seninle oldu, canım benim" notunu düştü.
Romantik fotoğrafa beğeni ve yorum yağarken, Sıla da sevgilisinin bu jestine, "Çok hoşuma gitti" diyerek karşılık verdi.