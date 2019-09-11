MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeHem müzikal hem defile
11.09.2019 - 07:50

Hem müzikal hem defile

New York Moda Haftası kapsamında 2020 koleksiyonunu tanıtan The Blonds, çığır açan bir defileye imza attı. ‘

Hem müzikal hem defile

New York Moda Haftası kapsamında 2020 koleksiyonunu tanıtan The Blonds, çığır açan bir defileye imza attı. ‘Moulin Rouge!’ kaberesi eşliğinde bir müzikale dönüşen defilede Paris Hilton da sahne alırken, koleksiyonda yer alan parçalar her zamanki gibi sıra dışı olarak değerlendirildi. Phillipe ve David Blond’un 2007’de yarattığı marka, Katy Perry, Miley Cyrus ve Paris Hilton gibi sanatçıların sahne kostümlerini tasarlıyor.

Mehir olarak 10 külçe altın istedi!Şarkıcı Aylin Coşkun ile Volkan Aslan, bu akşamki düğünleri öncesi dini nikah kıydı. Mehir olarak eşinden 10 külçe altın isteyen Aylin'in, sosyal medyada paylaştığı görüntüler dikkat çekti.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kardeşlerin New York çıkarması

Kardeşlerin New York çıkarması

Anneler için türkü besteledi

Anneler için türkü besteledi

Harbiye’de yeniden müzik zamanı

Harbiye’de yeniden müzik zamanı

Hem müzikal hem defile

Hem müzikal hem defile

Sıradaki Haber