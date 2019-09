Hem müzikal hem defile

New York Moda Haftası kapsamında 2020 koleksiyonunu tanıtan The Blonds, çığır açan bir defileye imza attı. ‘Moulin Rouge!’ kaberesi eşliğinde bir müzikale dönüşen defilede Paris Hilton da sahne alırken, koleksiyonda yer alan parçalar her zamanki gibi sıra dışı olarak değerlendirildi. Phillipe ve David Blond’un 2007’de yarattığı marka, Katy Perry, Miley Cyrus ve Paris Hilton gibi sanatçıların sahne kostümlerini tasarlıyor.