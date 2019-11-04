Herkese Eğitim Platformu’ndan ikinci kütüphane

‘Çözüm Biziz, Güç Biziz, Gelecek Biziz’ sloganıyla, 11 yaş üzeri çocuk ve gençler tarafından kurulan Herkese Eğitim Platformu, Karadeniz Ereğli Atatürk Ortaokulu’nun ardından Avcılar Milli Eğitim Vakfı Nihat Çandarlı Ortaokulu’nda Almila Su Güvenkaya Kütüphanesi’ni açtı. Platformun gönüllüleri, yaklaşık bin 300 kitabı, raflara kendileri yerleştirdi. Açılışa; Herkese Eğitim Platformu Kurucusu İlyas Ata Güzeliş, Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Fatma Şengül, Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Yıldız ve Esra Oflaz Güvenkaya katıldı.