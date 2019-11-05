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05.11.2019 - 07:50 |

Hollywood Ödülleri’ne yıldız yağmuru...

2019 Hollywood Film Ödülleri, önceki akşam Beverly Hills’teki Beverly Hilton Hotel’de dağıtıldı.

Hollywood Ödülleri’ne yıldız yağmuru...

2019 Hollywood Film Ödülleri, önceki akşam Beverly Hills’teki Beverly Hilton Hotel’de dağıtıldı. Birbirinden ünlü isimlerin akın ettiği gecede, ‘The Irishman’, Al Pacino’ya ‘Hollywood Yardımcı Aktörü’, Emma Tillinger Koskoff’e ‘Hollywood Yapımcısı’ ve Pablo Helman’a ‘Görsel Efekt’ ödüllerini kazandırdı. ‘Ford v Ferrari’ ile James Mangold ‘Hollywood Yönetmeni’, Michael McCusker ve Andrew Buckland ‘Editör’, Donald Sylvester, Paul Massey, David Giammarco ile Steven A. Morrow ise ‘Ses’ ödüllerine layık görüldü. ‘Hollywood Büyük Başarı Ödülü’nün ‘Avengers: Endgame’e verildiği etkinlikte, ‘En İyi Animasyon’ ise ‘Toy Story 4’ oldu.

KAZANANLAR:

- Hollywood Şarkısı: Pharrell Williams, ‘Letter to My Godfather’, ‘The Black Godfather’
- Hollywood Senaryo Yazarı: Anthony McCarten, ‘The Two Popes’
- Nefes kesen Senaryo: Shia LaBeouf, ‘Honey Boy’
- En İyi Çıkış Yapan Aktör: Taron Egerton, ‘Rocketman’
- Sinematografi: Mihai Malaimare Jr, ‘Jojo Rabbit’

Aleyna Tilki'den dikkat çeken paylaşımÜnlü şarkıcı Aleyna Tilki, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
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