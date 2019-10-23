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23.10.2019 - 07:50 |

İddialı geliyor

İsmail Filiz ve Esra Bilgiç’in rol aldığı ‘Adanış: Kutsal Kavga’, iddialı aksiyon sahneleriyle seyircinin nefesini kesmeye hazırlanıyor.

İddialı geliyor

İsmail Filiz ve Esra Bilgiç’in rol aldığı ‘Adanış: Kutsal Kavga’, iddialı aksiyon sahneleriyle seyircinin nefesini kesmeye hazırlanıyor. Film, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethinin ardından Türkler’in eline geçen kadim bir sırrı korumak üzere teşkilatlanmış Adanmışlar’la, bu sırrı ele geçirmek isteyen karanlık güçlerin mücadelesini konu alıyor.

Cem Yılmaz’dan 'Karakomik Filmler' eleştirilerine yanıtKomedyen Cem Yılmaz, 'Karakomik Filmler' serisinin ilk filmleri '2 Arad' ve 'Kaçamak'ın Eskişehir’deki gösteriminde sevenleriyle bir araya gelirken, sosyal medyadan yapılan eleştirilere yanıt verdi.
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