İddialı geliyor

İsmail Filiz ve Esra Bilgiç’in rol aldığı ‘Adanış: Kutsal Kavga’, iddialı aksiyon sahneleriyle seyircinin nefesini kesmeye hazırlanıyor. Film, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethinin ardından Türkler’in eline geçen kadim bir sırrı korumak üzere teşkilatlanmış Adanmışlar’la, bu sırrı ele geçirmek isteyen karanlık güçlerin mücadelesini konu alıyor.