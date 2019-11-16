İkinci çocuk heyecanı sardı

Bebekleri için henüz bir isim bulmadıklarını söyleyen Halit Ergenç, "Çok heyecanlıyım. İsim konusunda daha bir karar vermedik. Eşimle bir karar verince bunu açıklarız" dedi.

Halit Ergenç'in, kendisi gibi oyuncu olan eşi Bergüzar Korel'den Ali isminde bir oğlu bulunuyor.