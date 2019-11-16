16.11.2019 - 09:50 | | EMRAH AKÇAAY
İkinci çocuk heyecanı sardı
Korunma ihtiyacındaki çocukları, sıcak bir aile ortamında sevgi ve güvenle büyüterek topluma faydalı bireyler olarak hayata kazandıran Koruncuk Vakfı, bu sene kuruluşunun 40'ıncı yılını özel bir davetle kutladı. İkinci kez baba olma heyecanı yaşamaya hazırlanan Halit Ergenç, Beşiktaş Four Seasons Hotel'de düzenlenen geceye yalnız katıldı.
Bebekleri için henüz bir isim bulmadıklarını söyleyen Halit Ergenç, "Çok heyecanlıyım. İsim konusunda daha bir karar vermedik. Eşimle bir karar verince bunu açıklarız" dedi.
Halit Ergenç'in, kendisi gibi oyuncu olan eşi Bergüzar Korel'den Ali isminde bir oğlu bulunuyor.