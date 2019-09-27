27.09.2019 - 07:50 |
İkinciye hamile!
Jenna Dewan, ikinci bebeğine hamile olduğu haberlerini doğruladı.
Instagram hesabından müjdeyi veren oyuncu, sevgilisi Steve Kazee’e teşekkür ederek, “Anne olmak, başıma gelen en inanılmaz ve mükemmel şey... Sevgilim, sen bana göklerden gelen bir hediyesin” diye yazdı.
Spiker depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlarİstanbul'da kent genelinde hissedilen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin olduğu saniyelerde CNN TÜRK haber yayını devam ediyordu. Deprem anında soğukkanlılığını korumaya çalışan spiker Gözde Atasoy Kökçü, deprem haberini izleyicilere canlı yayında aktardı.