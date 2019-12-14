MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri İlhan Şeşen konserine yoğun ilgi
14.12.2019 - 17:52 | | İHA

İlhan Şeşen konserine yoğun ilgi

İlhan Şeşen, şarkılarını Üsküdarlılar için seslendirdi. Usta sanatçı, vatandaşların dilediğince katılabilmelerinden dolayı ücretsiz belediye konserlerine destek verdiğini belirtti.

İlhan Şeşen konserine yoğun ilgi

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen konser programında usta müzisyen İlhan Şeşen sahne aldı. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere her yaştan müziksever Üsküdarlı yoğun katılım gösterdi. Şeşen’i dinlemek isteyen vatandaşlar, salonun önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Katılımın yoğun olduğu konserde müzikseverler adeta salonun dışına taştı.

Ücretsiz belediye konserlerine vatandaşların dilediğince gelebilmelerinden ötürü memnun olduğunu belirten Şeşen, “Belediyenin bu hizmetleri muazzam. Belediyelerin sadece bazı maddi ihtiyaçları karşılamak değil böyle manevi ihtiyaçları da karşılaması çok hoş. Böyle bir ihtiyacı karşılamak için beni seçmeleri daha da hoş. Böyle bir geceden coşku duymamaya imkan yok. Bilet fiyatları 50 lira olunca insanların gelmesi zor oluyor. Ama belediyelerin böyle ücretsiz imkanları olunca dileyen gelebiliyor. Bundan da memnun oluyorum” dedi.

    14 Aralık 2019 Magazin Bülteni14 Aralık 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Elindeki dosya dikkat çekti

    Elindeki dosya dikkat çekti

    Keremcem: Yıl başında yurt dışı tatili düşünüyoruz

    Keremcem: Yıl başında yurt dışı tatili düşünüyoruz

    Tan Taşçı'dan suç duyurusu: Korkuyorum!

    Tan Taşçı'dan suç duyurusu: Korkuyorum!

    Nejat İşler yıllar sonra anlattı: Yeni bir başlangıç!

    Nejat İşler yıllar sonra anlattı: Yeni bir başlangıç!

    Sıradaki Haber